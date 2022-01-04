На этапе Кубка мира в Обергофе перенесли мужской спринт: известна причина

Международный союз биатлонистов утвердил изменение расписания пятого этапа Кубка мира. Он пройдет в германском Обергофе.

Из-за теплой погоды и прогнозируемого дождя 6 января мужской спринт перенесен на пятницу, 7 января, в 11:30. Расписание других гонок остается неизменным.

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После внесения изменений программа этапа выглядит следующим образом:

7 января. 13:30. Спринт. Мужчины

7 января. 16:15. Спринт. Женщины

8 января. 14:15. Смешанная эстафета

8 января. 16:45. Сингл-микст

9 января. 14:30. Гонка преследования. Мужчины

9 января. 16:45. Гонка преследования. Женщины

Другие изменения