На этапе Кубка мира в Обергофе перенесли мужской спринт: известна причина

4 января 2022 , 07:50
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Источник:

IBU

Международный союз биатлонистов утвердил изменение расписания пятого этапа Кубка мира. Он пройдет в германском Обергофе.

Из-за теплой погоды и прогнозируемого дождя 6 января мужской спринт перенесен на пятницу, 7 января, в 11:30. Расписание других гонок остается неизменным.

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После внесения изменений программа этапа выглядит следующим образом:

7 января. 13:30. Спринт. Мужчины
7 января. 16:15. Спринт. Женщины

8 января. 14:15. Смешанная эстафета
8 января. 16:45. Сингл-микст

9 января. 14:30. Гонка преследования. Мужчины
9 января. 16:45. Гонка преследования. Женщины

Другие изменения

  • Также в связи с усилением эпидемиологической ситуации в Европе, IBU ужесточил антиковидные правила на всех январских этапах Кубка мира и Кубка IBU.
  • Теперь все участники обязаны проходить ПЦР-тесты для аккредитации, а также дополнительный тест (ПЦР и антиген) – после аккредитации.
  • Также для организации бесперебойной процедуры тестирования IBU снова будет использовать собственную лабораторию.
Автор: Юрій Семенюк