Известны четыре биатлонистки, которые выступят в Оберхофе
Брынзак отметил, что на следующий этап в Германии отправится неосновной состав. Команду представит Екатерина Бех, Ольга Абрамова, Юлия Джима и Дарья Блашко.
Интересно Брынзак выделил гонку, где украинские биатлонисты могут взять медаль Олимпиады
В то же время это не окончательный состав. Президент ФБУ подчеркнул, что к команде могут присоединиться и другие биатлонистки, которых вызовет тренер.
В Оберхофе будет бежать Бех, Абрамова, Джима, Блашко и еще кто-то, кого вызовет тренер,
– сказал Брынзак.
Также глава ФБУ отметил, что в женской сборной проблемы со сменой поколений. По его словам, девушки, которые входят в состав команды Б, несколько отстают от основного состава. Однако он убежден, что в мужской команде таких проблем нет.