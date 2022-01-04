Через теплу погоду та прогнозований дощ 6 січня, чоловічий спринт перенесено на п'ятницю, 7 січня на 11:30. Розклад інших перегонів залишається незмінним.

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Після внесення змін програма етапу виглядає так:

7 січня. 13:30. Спринт. Чоловіки

7 січня. 16:15. Спринт. Жінки

8 січня. 14:15. Змішана естафета

8 січня. 16:45. Сінгл-мікст

9 січня. 14:30. Гонка переслідування. Чоловіки

9 січня. 16:45. Гонка переслідування. Жінки

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