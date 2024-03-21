"Эта правая рука вырубила бы и коня": Беллью – о победе Джошуа над Нганну

Бывший чемпион мира Тони Белью прокомментировал победу Энтони Джошуа над Фрэнсисом Нганну. По мнению Белью, от удара Эй Джея было невозможно устоять на ногах.

Британская звезда хевивейта Энтони Джошуа одержал зрелищную победу над бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, брутально нокаутировав камерунца во втором раунде.

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Белью: Джошуа – нереальный экземпляр

Экс-чемпион мира в двух дивизионах Тони Белью прокомментировал результат боя. По его мнению, бывший обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе одержал справедливую и заслуженную победу.

"Он пришел и наказал Нганну за каждую ошибку. Он давил на него джебом, давление передней ногой было великолепным, и эта правая рука вырубила бы и коня, действительно вырубила бы.

Джошуа – нереальный экземпляр. Вы должны отдать огромную заслугу ему и Бену Дэвисону в партнерстве, которое они сейчас формируют. Я думаю, это было абсолютно блестяще.

Думаю, то, что Джошуа провел 4 боя за 12 месяцев является исключением для любого бойца, особенно для такой звезды, как Джошуа", – сказал Белью.

Джошуа одержал 28-ю победу на профессиональном ринге. В пассиве британца два поражения, в том числе два от украинца Александра Усика.

Теперь Энтони имеет все шансы подраться с будущим абсолютным чемпионом мира, который должен определиться 18 мая в поединке между Усиком и Тайсоном Фьюри.