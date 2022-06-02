Эта победа для всех украинцев, которые за нас болели, на передовой, воинам, – Малиновский

Сборная Украины 1 июня стала на шаг ближе к выходу на ЧМ-2022. Руслан Малиновский прокомментировал победу над Шотландией.

Малиновский: Гордость за нашу команду

Атакующий полузащитник получил место в стартовом составе сборной. С первых секунд встречи были видны настройки Малиновского. Уже на 9-й минуте Руслан получил желтую карточку.

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Украинский легионер Аталанты принял участие в первом голе, когда Руслан отдал гениальную передачу на красиво опрокинувшего голкипера Шотландии Андрея Ярмоленко и открыл счет в матче.

Руслан провел на футбольном поле 72 минуты, а Украина обыграла хозяев со счетом 1:3. Малиновский прокомментировал победу "сине-желтых" в борьбе за путевку в Катар.

Малиновский вслед за Александром Петраковым посвятил эту победу всем украинцам и военным, защищающим нашу страну на передовой.

Во-первых, гордость за нашу команду сегодня мы показали высокий уровень игры, наши болельщики, которые поддерживали нас и продемонстрировали невероятную атмосферу на стадионе. Хочу сказать, что эта победа для всех украинцев, болевших за нас, на передовой, воинам. Знаю, что они смотрели, кто-то по телефону, онлайн-трансляцию читал,

– рассказал футболист.

"Мы увидели, какой народ в Шотландии, какая у них поддержка"

Также один из лидеров сборной Украины отметил поддержку фанатов соперника. Болельщики выразили свою солидарность в нашей стране, исполнив гимн Украины перед поединком.

"Я давно такого не слышал. Даже когда мы играли в Риме против сборной Англии, не было такой атмосферы, возможно потому, что не был полностью заполнен стадион. Сегодня мы увидели, какой народ в Шотландии, какая у них поддержка, здесь очень любят". футбол и мне жаль, что это был матч, в котором только одна команда проходит дальше. и я этому очень рад", – ответил Малиновский.

Руслан Малиновский провел свой 46-й матч по футболке национальной команды. За сыгранное время забил 6 голов и сделал 7 ассистов. Также в его пассиве 7 желтых карточек.

После победы над шотландцами подопечные Петракова вышли в финал плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Уже 5 июня сборная Украины сыграет в решающем сражении за Мундиаль против Уэльса. Поединок начнется в 19.00.