Эта медаль для каждого из вас, – Абраменко трогательно обратился к украинцам после Олимпиады
Источник:инстаграм Александра Абраменко
Фристайлист Александр Абраменко в своих соцсетях прокомментировал важность завоевания серебра Олимпийских игр-2022 в лыжной акробатике.
Абраменко трогательно поблагодарил болельщиков за поддержку и посвятил победу всем украинцам.
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Полный текст публикации Абраменко:
"Дорогая Украина! Эта медаль для тебя! Для каждого из вас, кто рядом физически и ментально! Искренне делю это серебро со всем тренерским и административным составом сборной. Также с партнерами по команде, которые стимулировали, несмотря ни на что, становиться лучше.
Уверен, что уже в ближайшее время ребята будут занимать призовые места на международных соревнованиях. Я буду помогать им такой же поддержкой, какую они дали мне вчера. Невероятное количество поздравлений с медалью получил от знакомых и незнакомых людей. Спасибо, каждому из Вас, это помогло мне на склоне. Я чувствовал ваши взволнованные глаза и сжатые кулаки перед моими прыжками.
А еще, все мы – члены Олимпийской сборной Украины следим за тем, что происходит сейчас на Родине, и знаем как нелегко каждому украинцу. Завоевать медаль в "День Единения" – для меня было особенно важно", – написал Абраменко.
Что известно о серебре Абраменко на Олимпиаде
- На Олимпиаде-2022 в Пекине Абраменко стал вторым в соревнованиях по лыжной акробатике. В большом финале Абраменко показал результат в 116,5 балла и проиграл 12,5 балла китайцу Ци Гуанпу.
- На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане Абраменко завоевал золотую награду. Эта медаль была единственной для Украины на Играх-2018.
- После серебра в Пекине Александр стал самым успешным украинским олимпийцем и вторым мультимедалистом в ее истории на Зимних Олимпиадах.