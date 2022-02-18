Абраменко трогательно поблагодарил болельщиков за поддержку и посвятил победу всем украинцам.

Смотрите также Это был ужас, невозможно передать словами, – Абраменко о последнем прыжке на Олимпиаде

Полный текст публикации Абраменко:

"Дорогая Украина! Эта медаль для тебя! Для каждого из вас, кто рядом физически и ментально! Искренне делю это серебро со всем тренерским и административным составом сборной. Также с партнерами по команде, которые стимулировали, несмотря ни на что, становиться лучше.

Уверен, что уже в ближайшее время ребята будут занимать призовые места на международных соревнованиях. Я буду помогать им такой же поддержкой, какую они дали мне вчера. Невероятное количество поздравлений с медалью получил от знакомых и незнакомых людей. Спасибо, каждому из Вас, это помогло мне на склоне. Я чувствовал ваши взволнованные глаза и сжатые кулаки перед моими прыжками.

А еще, все мы – члены Олимпийской сборной Украины следим за тем, что происходит сейчас на Родине, и знаем как нелегко каждому украинцу. Завоевать медаль в "День Единения" – для меня было особенно важно", – написал Абраменко.

Что известно о серебре Абраменко на Олимпиаде