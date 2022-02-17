По словам Абраменко, соревнования в Пекине были очень сложными из-за напряженной ситуации с коронавирусом и мороза, однако ему удалось справиться с задачей.

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"Очень счастлив, потому что соревнования оказались сверхсложными. Погодные условия, конечно, сегодня лучше, чем вчера, меньше ветра, но также холод – трудно соревноваться в таком состоянии. Но я очень рад, что сделал все-таки этот прыжок пять винтов. Это очень сложный прыжок для меня, я его также сделал раз десять, наверное", – начал он.

Спортсмен признался, что немножечко не хватило аккуратности на приземлении, но он очень рад, что этого было достаточно, чтобы получить серебряную награду.

"Что было перед финальным прыжком? Это был ужас. Невозможно передать свои ощущения, что ты испытываешь перед стартом. В голову лезут разные мысли, ты понимаешь, что ты можешь. И ты в то же время понимаешь, что можешь допустить ошибку и не будет никакой медали. Фильм ужасов можно снять", – сказал Абраменко.

Коротко о достижениях Александра Абраменко