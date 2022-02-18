Абраменко зворушливо подякував вболівальникам за підтримку та присвятив перемогу усім українцям.

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Повний текст публікації Абраменка:

"Люба Україно! Ця медаль для тебе! Для кожного з вас, хто поруч фізично та ментально! Щиро ділю це срібло з усім тренерським та адміністративним складом збірної. Також з партнерами по команді, які стимулювали, попри все, ставати кращим.

Впевнений, що вже найближчим часом хлопці займатимуть призові місця на міжнародних змаганнях. Я допомагатиму їм такою ж підтримкою, яку вони дали мені вчора. Неймовірну кількість привітань з медалю отримав від знайомих та незнайомих людей. Дякую, кожному з Вас, це допомогло мені на схилі. Я відчував ваші схвильовані очі та стиснуті кулаки перед моїми стрибками.

А ще, всі ми – члени Олімпійської збірної України стежимо за тим, що відбувається зараз на Батьківщині, і знаємо як нелегко кожному українцю. Вибороти медаль в "День Єднання" – для мене було особливо важливо", – написав Абраменко.

Що відомо про "срібло" Абраменка на Олімпіаді