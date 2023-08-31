Вдохновились победой Магучих: Эстония передала Украине робота-сапера, названного именем украинки

Эстония является одним из преданных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения. Несмотря на небольшое количество населения и ограниченную экономическую силу, балтийская страна систематически помогает Украине.

Очередной демонстрацией дружеских отношений между странами стала передача Эстонией для Украины робота-сапера. Он предназначен для безопасного разминирования территорий.

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Победа, вышедшая за пределы спорта

Робот называется "Ярослава" и назван в честь украинской легкоатлетки Ярославы Магучих. Таким образом, эстонские друзья отметили победу украинки на чемпионате мира в Будапеште и назвали свой аппарат ее именем.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что предоставленный Эстонией робот-спасатель-разминировщик является одним из самых известных в мире в своей отрасли и очень поможет Украине.

Этот робот является одним из самых известных в мире разминирования и обезвреживания боеприпасов. Им можно управлять дистанционно, обеспечивая безопасность саперов,

– заявила Свириденко.



Робот-сапер "Ярослава" / инстаграм weareukraine.info

. 21-летняя украинка Ярослава Магучих накануне выиграла третью медаль мирового первенства в своей карьере. До этого Магучих дважды становилась вице-чемпионкой мира, но в Будапеште ей наконец-то покорилось "золото" , ставшее первым для Украины на чемпионатах мира по легкой атлетике за последние 10 лет. Также победа на мировом первенстве стала первой за 24 года для украинских женщин в прыжках в высоту.

Приятно, что молодая украинская чемпионка не только одерживает победы на спортивных площадках, но и вдохновляет другие страны активнее помогать родной Украине. Ждем теперь от Ярославы установления мирового рекорда, который вдохновит кого-то передать нашим воинам самолеты F-16, дальнобойные ракеты Taurus и ЗРК ATACMS.