Черговою демонстрацією дружніх відносин між країнами стала передача Естонією для України робота-сапера. Він призначений для безпечного розмінування територій.

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Перемога, яка вийшла за межі спорту

Робот називається "Ярослава" та названий на честь української легкоатлетки Ярослави Магучіх. Таким чином естонські друзі відзначили перемогу українки на чемпіонаті світу в Будапешті та назвали свій апарат її ім'ям.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко відзначила, що наданий Естонією робот-рятівник-розмінувальник є одним з найвідоміших у світі у своїй галузі та дуже допоможе Україні.

Цей робот є одним із найвідоміших у світі для розмінування та знешкодження боєприпасів. Ним можна керувати дистанційно, забезпечуючи безпеку саперів,

– заявила Свириденко.



Робот-сапер "Ярослава" / інстаграм weareukraine.info

Довідка. 21-річна українка Ярослава Магучіх напередодні виграла третю медаль світової першості у своїй кар’єрі. До цього Магучіх двічі ставала віцечемпіонкою світу, але в Будапешті їй нарешті підкорилося "золото", яке стало першим для України на чемпіонатах світу з легкої атлетики за останні 10 років. Також перемога на світовій першості стала першою за 24 роки для українських жінок у стрибках у висоту.

Приємно, що молода українська чемпіонка не тільки здобуває перемоги на спортивних майданчиках, а й надихає інші країни активніше допомагати рідній Україні. Чекаємо тепер від Ярослави побиття світового рекорду, який спонукатиме когось передати нашим воїнам літаки F-16, далекобійні ракети Taurus та ЗРК ATACMS.