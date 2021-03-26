Кубковый четвертьфинал в Эстонии между Нымме Калью и Тулевиком запомнился фантастическими голами. Гости победили соперника.

Невероятные голы в Кубке Эстонии

Уже на 30-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Красную карточку перед собой увидел полузащитник Александр Волков. При нулях на табло команды ушли на перерыв.

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Второй тайм был щедрым на голы. В середине второй части игры Херол Рииберг открыл счет во встрече. Он взялся выполнять угловой удар и решил нанести прямой удар со стандарта. Такого решения от игрока Тулевика точно не ожидал голкипер хозяев. "Сухое" письмо залетело в ворота Нымме Калью.

А уже в компенсированное арбитром время к матчу Михаил Бабичев сравнял счет во встрече. Опорник удачно подключился к атаке команды, получил передачу и с 30 метров решился на удар.

Судьба путевки в полуфинал решалась в дополнительные 15-минутные таймы, где сильнее были гости. На 113-й минуте Ганиу Огунгбе установил окончательный счет поединка Кубка Эстонии.

Видео фантастических голов в матче Нымме Калью – Тулевик