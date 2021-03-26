Кубковий чвертьфінал в Естонії між Німме Калью та Тулевиком запам'ятався фантастичними голами. Гості перемогли суперника.

Неймовірні голи у Кубку Естонії

Вже на 30-й хвилині господарі залишились у меншості. Червону картку перед собою побачив півзахисник Олександр Волков. За нулів на табло команди пішли на перерву.

Це варто побачити Український захисник забив гол неймовірним ударом в дотик в дальній кут воріт: відео

Другий тайм був щедрим на голи. У середині другої частини гри Герол Рійберг відкрив рахунок у зустрічі. Він взявся виконувати кутовий удар та вирішив завдати прямого удару зі стандарту. Такого рішення від гравця Тулевика точно не очікував голкіпер господарів. "Сухий" лист залетів у ворота Німме Калью.

А вже у компенсований арбітром час до матчу Михайло Бабічев зрівняв рахунок у зустрічі. Опорник вдало підключився до атаки команди, отримав передачу та з 30 метрів наважився на удар.

Доля путівки у півфінал вирішувалась у додаткові 15-хвилинні тайми, де сильнішими були гості. На 113-й хвилині Ганіу Огунгбе становив остаточний рахунок поєдинку Кубка Естонії.

Відео фантастичних голів у матчі Німме Калью – Тулевик