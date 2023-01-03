В Эстонии требуют наказать капитана сборной из-за новогоднего ужина с тренером России: фото

Константин Васильев решил отпраздновать Новый год вместе с Валерием Карпиным и еще несколькими эстонцами. Игрок уже выступал в РФ, но уехал оттуда после начала войны в Украине в 2014 году.

После начала полномасштабной войны против Украины русский спорт начали отстранять от соревнований. Команды из РФ не допускают к престижным турнирам, а спортсменов заставляют выступать под нейтальным флагом.

По теме "А что такое": Россия остается в УЕФА

Впрочем, представители РФ все же иногда проникают в цивилизованный мир. Недавно в соцсетях появилась фотография капитана сборной Эстонии Константина Васильева на Новый год.

Игрок Флоры оказался на одном снимке с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Также в этой компании находился бывший игрок Карпат Сергей Зенев и лучший бомбардир в истории сборной Эстонии Андрес Опер.



Эстонская компания с Валерием Карпиным / инстаграм Андрея Степанова

Эта фотография вызвала негодование в Эстонии. Болельщики национальной сборной требуют от главного тренера избавить Васильева от капитанской повязки. Сам Васильев прокомментировал эту встречу так:

Я не могу сказать ничего больше того, что есть на фотографии. Да, мы встретились. Нормальный ужин и разговоры о футболе. Сложно что-то еще ответить на этот счет,

– заявил футболист.

Читайте также Россия потеряла титулованную шахматистку, выступившую против войны в Украине

Стоит отметить, что Константин успел поиграть три года в чемпионате России за Амкар из Перми. Правда, это было еще до начала войны в Украине (2011–2014), ведь именно после этого Васильев перешел в польский Пяст.