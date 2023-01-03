В Эстонии требуют наказать капитана сборной из-за новогоднего ужина с тренером России: фото
Источник:Sport Delfi
Константин Васильев решил отпраздновать Новый год вместе с Валерием Карпиным и еще несколькими эстонцами. Игрок уже выступал в РФ, но уехал оттуда после начала войны в Украине в 2014 году.
После начала полномасштабной войны против Украины русский спорт начали отстранять от соревнований. Команды из РФ не допускают к престижным турнирам, а спортсменов заставляют выступать под нейтальным флагом.
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Впрочем, представители РФ все же иногда проникают в цивилизованный мир. Недавно в соцсетях появилась фотография капитана сборной Эстонии Константина Васильева на Новый год.
Игрок Флоры оказался на одном снимке с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Также в этой компании находился бывший игрок Карпат Сергей Зенев и лучший бомбардир в истории сборной Эстонии Андрес Опер.
Эстонская компания с Валерием Карпиным / инстаграм Андрея Степанова
Эта фотография вызвала негодование в Эстонии. Болельщики национальной сборной требуют от главного тренера избавить Васильева от капитанской повязки. Сам Васильев прокомментировал эту встречу так:
Я не могу сказать ничего больше того, что есть на фотографии. Да, мы встретились. Нормальный ужин и разговоры о футболе. Сложно что-то еще ответить на этот счет,
– заявил футболист.
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Стоит отметить, что Константин успел поиграть три года в чемпионате России за Амкар из Перми. Правда, это было еще до начала войны в Украине (2011–2014), ведь именно после этого Васильев перешел в польский Пяст.