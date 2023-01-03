Після початку повномасштабної війни проти України російський спорт почали відсторонювати від змагань. Команди з РФ не допускають до престижних турнірів, а спортсменів змушують виступати під нейтальним прапором.
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Втім представники РФ все ж таки іноді проникають в цивілізований світ. Нещодавно у соцмережах з'явилась фотографія капітана збірної Естонії Костянтина Васильєва на Новий рік.
Гравець Флори опинився на одному знімку із головним тренером збірної Росії Валерієм Карпіним. Також у цій компанії був колишній гравець Карпат Сергій Зеньов та найкращий бомбардир в історії збірної Естонії Андрес Опер.
Естонська компанія з Валерієм Карпіним / інстаграм Андрія Степанова
Ця світлина викликала обурення у Естонії. Вболівальники національної збірної вимагають від головного тренера позбавити Васильєва капітанської пов'язки. Сам Васильєв прокоментував цю зустріч так:
Я не можу сказати нічого більше того, що є на фотографії. Так, ми зустрілись. Нормальна вечеря та розмови про футбол. Складно щось ще відповісти з цього приводу,
– заявив футболіст.
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Варто відзначити, що Костянтин встиг пограти три роки у чемпіонаті Росії за Амкар з Пермі. Правда, це було ще до початку війни в Україні (2011-2014), адже саме після цього Васильєв перейшов у польський Пяст.