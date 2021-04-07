Губернатор префектури Осака Хірофумі Есімура оголосив про скасування проведення естафети олімпійського вогню на території регіону.

Спочатку організатори скасували проведення марафону в місті Осака через карантинні обмеження – у місті різко зросла кількість інфікованих коронавірусом. А влада префектури попросила місцевих мешканців не покидати свої домівки без нагальної потреби.

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Та згодом вирішили не проводити марафон олімпійського вогню на дорогах усієї префектури. Він мав там відбутися 13 та 14 квітня. Замість того, олімпійський вогонь пронесуть в одному з парків міста Суйта, але без глядачів.

Естафета олімпійського вогню стартувала 25 березня у префектурі Фукусіма. Олімпійський вогонь має пройти по території усіх 47 префектур в Японії. Відкриття Олімпійських ігор заплановано на 23 липня в Токіо. Змагання триватимуть до 8 серпня.