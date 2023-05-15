Чемпионская победа: Барса отгрузила 4 мяча Эспаньолу и досрочно выиграла Ла Лигу – видео
Команда Хави обеспечила золотые награды чемпионата за четыре тура до финиша. Знаменательное событие в истории клуба произошло по итогам каталонского дерби.
Эспаньол – Барселона 2:4
Голы: Пуадо, 73, Хоселу, 90+2 – Левандовски, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53.
Победа в каталонском дерби обеспечивала досрочный титул чемпиона Ла Лиги. Так что "блаугранас" отправились на матч в Эспаньол, чтобы завоевать желаемое чемпионство, пишет 24 Канал.
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Тотальное преимущество нового чемпиона
Подопечные Хави не стали откладывать дело в длинный ящик и уже к перерыву создали комфортное преимущество в три мяча. Первым в ворота "бело-синих" забил гол Роберт Левандовски. Польский форвард вышел один на один с голкипером Эспаньола и хладнокровно пробил по центру ворот.
На 20-й минуте поединка преимущество Барселоны удвоил защитник Алехандро Бальде. А за 5 минут до завершения первого тайма Левандовский оформил дубль, воспользовавшись пасом Рафиньи.
После перерыва французский защитник "блаугранас" Жюль Кунде сделал счет 4:0 в пользу гостей. Получив значительное преимущество, подопечные Хави расслабились, чем воспользовались соперники.
Пуадо и Хоселу сократили разрыв в счете, но на большее игроков Эспаньола не хватило. В итоге Барселона одержала уверенную победу 4:2 и впервые за последние четыре сезона стала чемпионом Испании.
Видеообзор матча Эспаньол – Барселона