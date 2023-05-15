Еспаньол – Барселона 2:4

Голи: Пуадо, 73, Хоселу, 90+2 – Левандовський, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53.

Перемога у каталонському дербі забезпечувала достроковий титул чемпіона Ла Ліги. Тож "блаугранас" вирушили на матч до Еспаньола, щоб здобути бажане чемпіонство, пише 24 Канал.

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Тотальна перевага нового чемпіона

Підопічні Хаві не стали відкладати справу в довгу шухляду і вже до перерви створили комфортну перевагу в три м'ячі. Першим у ворота "біло-синіх" забив гол Роберт Левандовський. Польський форвард вийшов віч-на-віч з голкіпером Еспаньола та холоднокровно пробив по центру воріт.

На 20-й хвилині поєдинку перевагу Барселони подвоїв захисник Алехандро Бальде. А за 5 хвилин до завершення першого тайму Левандовський оформив дубль, скориставшись пасом Рафіньї.

Після перерви французький захисник "блаугранас" Жуль Кунде зробив рахунок 4:0 на користь гостей. Здобувши значну перевагу, підопічні Хаві розслабилися, чим скористалися суперники.

Пуадо та Хоселу скоротили розрив у рахунку, але на більше гравців Еспаньола не вистачило. У підсумку Барселона здобула впевнену перемогу 4:2 та вперше за останні чотири сезони стала чемпіоном Іспанії.

До слова. "Синьо-гранатові" здобули 27-й чемпіонський титул в історії. За цим показником Барселона поступається Реалу, який вигравав Ла Лігу 35 разів. Легендарний Хаві вперше здобув золоті медалі чемпіонату Іспанії в статусі головного тренера.

Відеоогляд матчу Еспаньол – Барселона