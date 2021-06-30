Соглашение будет действовать до 2023 года. Владелец клуба Дэниел Леви поблагодарил болельщиков за терпение на протяжении процесса поиска нового наставника.

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"Я уже говорил о необходимости возвращения к нашей ДНК – игре в атакующий футбол. Я считаю, что Нуну – это тот человек, который может взять наших талантливых игроков, нашу молодежь и построить что-то особенное", – сказал Леви.

Недавно назначенный директор Тоттенхэма Фабио Паратичи подтвердил, что клуб нуждался в тренере, который может привить игрокам все те ценности, которые важны для этого проекта.

Нужно лишь взглянуть на Нуну в Вулверхэмптоне, чтобы увидеть его способность взять команду и применить адаптивный стиль, который приносит успех и позволяет игрокам развиваться и процветать. Мы все с нетерпением ждем начала работы,

– подытожил он.

Кто такой Нуну Эшпириту Санту?

С 2017 года Нуну был главным тренером Вулверхэмптона, но 21 мая 2021 года покинул команду.

Под его руководством "волки" дважды подряд финишировали седьмыми по итогам сезона, что является для команды самым высоким результатом в АПЛ. Кроме этого, в сезоне-2019/20 Вулверхэмптон дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где проиграл будущему победителю турнира Севилье со счетом 0:1.