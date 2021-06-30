Евро 2020 в разгаре. Завершился групповой этап и на очереди плей-офф. Набирает обороты и промо-мероприятие от FAVBET "Забивай голы – выигрывай Jaguar XE", где каждый желающий может принять участие в гонке бомбардиров и побороться за машины.

Первым победителем стал Анатолий из Полтавы. Который верно спрогнозировал исход поединка Нидерланды – Украина – более двух забитых в игре. Прогноз стал счастливым для Анатолия. Известный шоумен и ведущий Тимур Мирошниченко, в прямом эфире, вытащил из корзины именно его игровой номер.

Теперь он владелец новенького Ford EcoSport.

Промо-мероприятие проходит в три этапа по 6 недель. Еженедельно разыгрывать 5 автомобилей Ford Ecosport, а в финале – Jaguar XE, а также множество ценных тематических призов. Второй этап продлится в период Евро 2020.

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