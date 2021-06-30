Угода діятиме до 2023 року. Власник клубу Деніел Леві подякував вболівальникам за терпіння протягом процесу пошуку нового наставника.

До слова Вболівальник спрогнозував результат матчу Нідерланди – Україна на сайті FAVBET та виграв авто

"Я вже говорив про необхідність повернення до нашої ДНК – гри в атакувальний футбол. Я вважаю, що Нуну – це та особа, яка може взяти наших талановитих гравців, нашу молодь і побудувати щось особливе", – сказав Леві.

Нещодавно призначений директор Тоттенгема Фабіо Паратічі підтвердив, що клуб потребував тренера, який може прищепити гравцям всі ті цінності, які важливі для цього проєкту.

Потрібно лише поглянути на Нуну у Вулвергемптоні, щоб побачити його здатність взяти команду і застосувати адаптивний стиль, який приносить успіх і дозволяє гравцям розвиватися й процвітати. Ми всі з нетерпінням чекаємо на початок роботи,

– підсумував він.

Хто такий Нуну Ешпіріту Санту?

З 2017 року Нуну був головним тренером Вулверхемптона, але 21 травня 2021 року залишив команду.

Під його керівництвом "вовки" двічі поспіль фінішували сьомими за підсумками сезону, що є для команди найвищим результатом в АПЛ. Крім цього, в сезоні-2019/20 Вулверхемптон дійшов до чвертьфіналу Ліги Європи, де програв майбутньому переможцю турніру Севільї з рахунком 0:1.