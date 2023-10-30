У Эрлинга Холлана выдался достаточно феноменальный сезон 2022/2023. Он перешел в английский Манчестер Сити, с которым сразу оформил требл: выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионат и Кубок Англии.

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В общей сложности за сезон 2022/2023 Эрлинг Холлан провел за Манчестер Сити 53 матча, в которых забил 52 гола. Также у него 11 матов и 11 голов в матчах за сборную Норвегии.

Холлан забил 36 голов в чемпионате Англии, став лучшим бомбардиром турнира. Еще 12 голов на его счету в Лиге чемпионов, где он стал победителем гонки бомбардиров.

Несмотря на оформленный требл, нападающий так и не стал победителем Золотого мяча в 2023 году. Он занял лишь второе место в голосовании, уступив Лионелю Месси, который в 2022 году со сборной Аргентины стал чемпионом мира.