"Галактикос" по-новому: форвард Сити выразил желание перейти в Реал

Стало известно, что звездный нападающий сборной Норвегии и Манчестер Сити решил покинуть команду. Эрлинг Холанд хочет перейти в "королевский клуб".

Сообщают, что 23-летний норвежец хочет присоединиться к мадридскому Реалу. Игрок рассматривает вариант с переходом в сильнейший клуб мира.

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Почему Холанд выбрал "сливочных"

Нападающий "горожан" после окончания своего контракта с Сити, который заканчивается летом 2027 года, решил перебраться в Мадрид на правах свободного агента. Эрлинг увлекается идеей играть вместе с такими футболистами как Беллингем, Винисиус и Мбаппе.

В 2003-2005 годах в Реале играли такие звездные того времени как Фигу, Бекхэм, Зидан и бразилец Роналдо. В клубе считали, что они принесут "сливочным" новую славу и много трофеев и это поможет спасти клуб. В плане титулов удалось получить только один Суперкубок Испании. Единственное, что принесла эта четверка "сливочным", это увеличение доходов и популярность команды как бренда.

Отмечают, что это решение покинуть Манчестер Сити Холанд принял после того, как узнал, что главный тренер Пеп Гвардиола может покинуть "горожан" в 2025 году. Испанский специалист вероятно возглавит сборную Испании.

В прошлом сезоне Эрлинг Холанд сыграл в 45 матчах за Сити во всех турнирах. Нападающий забил 35 голов и отдал 6 результативных передач.

В Лиге чемпионов норвежец вместе с командой уступил в 1/4 финала мадридскому Реалу. Тогда украинец Андрей Лунин выдал хороший матч и отразил 2 пенальти в серии пенальти, что помогло "сливочным" пройти дальше.