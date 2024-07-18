Повідомляють, що 23-річний норвежець хоче приєднатись до мадридського Реала. Гравець розглядаж варіант з переходом у найсильніший клуб світу.
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Чому Голанд обрав "вершкових"
Нападник "містян" після закінчення свого контракту з Сіті, який закінчується влітку 2027 року, вирішив перебратись у Мадрид на правах вільного агента. Ерлінг захоплюється ідеєю грати разом з такими футболістами як Беллінгем, Вінісіус та Мбаппе.
Зазначають, що це рішення залишити Манчестер Сіті Голанд прийняв після того, як дізнався, що головний тренер Пеп Гвардіола може покинути "містян" у 2025 році. Іспанський фахівець ймовірно очолить збірну Іспанії.
В минулому сезоні Ерлінг Голанд зіграв в 45 матчах за Сіті в усіх турнірах. Нападник забив 35 голів та віддав 6 результативних передач.
У Лізі чемпіонів норвежець разом з командою поступився у 1/4 фіналу мадридському Реалу. Тоді українець Андрій Лунін видав хороший матч і відбив 2 пенальті у серії пенальті, що допомогло "вершковим" пройти далі.