Повідомляють, що 23-річний норвежець хоче приєднатись до мадридського Реала. Гравець розглядаж варіант з переходом у найсильніший клуб світу.

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Чому Голанд обрав "вершкових"

Нападник "містян" після закінчення свого контракту з Сіті, який закінчується влітку 2027 року, вирішив перебратись у Мадрид на правах вільного агента. Ерлінг захоплюється ідеєю грати разом з такими футболістами як Беллінгем, Вінісіус та Мбаппе.

Цікаво. В 2003-2005 роках в Реалі грали такі зіркові того часу як Фігу, Бекхем, Зідан та бразилець Роналдо. У клубі вважали, що вони принесуть "вершковим" нову славу та багато трофеїв та це допомже врятувати клуб. В плані титулів вдалося здобути тільки один Суперкубок Іспанії. Єдине, що принесла ця четвірка "вершковим", це збільшення доходів та популярність команди як бренду.

Зазначають, що це рішення залишити Манчестер Сіті Голанд прийняв після того, як дізнався, що головний тренер Пеп Гвардіола може покинути "містян" у 2025 році. Іспанський фахівець ймовірно очолить збірну Іспанії.

В минулому сезоні Ерлінг Голанд зіграв в 45 матчах за Сіті в усіх турнірах. Нападник забив 35 голів та віддав 6 результативних передач.

У Лізі чемпіонів норвежець разом з командою поступився у 1/4 фіналу мадридському Реалу. Тоді українець Андрій Лунін видав хороший матч і відбив 2 пенальті у серії пенальті, що допомогло "вершковим" пройти далі.