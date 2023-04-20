Норвежский нападающий забил единственный гол "горожан" в ответном матче на "Альянц Арене". Эрлинг Холанд вывел МанСити вперед в счете в матче с Баварией, но не принес своей команде победу, пишет 24 Канал.

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Повторить рекорд будет очень сложно

Мюнхенцы сравняли счет в конце поединка благодаря успешно реализованному пенальти от Йозуа Киммиха. Финальный свисток зафиксировал ничью в Мюнхене 1:1. Манчестер Сити, одержавший разгромную победу в первой встрече 3:0, идет в полуфинал Лиги чемпионов.

Бавария упаковывает чемоданы и покидает еврокубки.

Для Холанда это взятие ворот стало уже 12-м в текущем сезоне Лиги чемпионов. Эрлинг наколотил такое количество голов за 8 матчей. Также в его активе один ассист.

До рекорда Криштиану Роналду остается 5 голов. Звездный португалец забил 17 голов в сезоне-2013/2014 в Лиге чемпионов. Интересно, успеет ли Холанд повторить рекорд, ведь в следующем раунде МанСити сыграет против мощной команды Карла Анчелотти Реала.

Обратите внимание! 9 мая МанСити сыграет первую игру против Реала в рамках полуфинала ЛЧ. Первая встреча будет выездной для английского клуба.

Мог норвежец в ответном матче ЛЧ забивать дважды. Но 22-летнему нападающему не удалось реализовать пенальти в первом тайме. Эрлинг пробил над перекладиной после довольно продолжительной паузы. То голкипер что-то показывал, то Горецка в последний момент подошел к мячу, увидев на газоне посторонний предмет. Вот эти затяжки мюнхенцев сработали на психологию соперника.

Отметим, что в текущем сезоне Холанд наколотил 48 голов в 41 сыгранном поединке за "горожан". Также в наработке Эрлинга 6 результативных передач.