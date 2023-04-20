Норвезький нападник забив єдиний гол "містян" у матчі-відповіді на "Альянц Арені". Ерлінг Голанд вивів МанСіті уперед в рахунку у матчі з Баварією, але не приніс своїй команді перемогу, пише 24 Канал.

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Повторити рекорд буде вкрай складно

Мюнхенці зрівняли рахунок наприкінці поєдинку завдяки вдало реалізованому пенальті від Йозуа Кімміха. Фінальний свисток зафіксував нічию у Мюнхені 1:1. Манчестер Сіті, яке здобуло розгромну перемогу у першій зустрічі 3:0, крокує у півфінал Ліги чемпіонів.

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Для Голанда це взяття воріт стало вже 12-м у поточному сезоні Ліги чемпіонів. Ерлінг наколотив таку кількість голів за 8 матчів. Також у його активі один асист.

До рекорду Кріштіану Роналду залишається 5 голів. Зірковий португалець забив 17 голів у сезоні-2013/2014 в Лізі чемпіонів. Цікаво, чи встигне Голанд бодай повторити рекорд, адже у наступному раунді МанСіті зіграє проти потужної команди Карла Анчелотті Реала.

Зверніть увагу! 9 травня МанСіті зіграє першу гру проти Реала у рамках півфіналу ЛЧ. Перша зустріч буде виїзною для англійського клубу.

Міг норвежець у матчі-відповіді ЛЧ забивати двічі. Але 22-річному нападнику не вдалось реалізувати пенальті у першому таймі. Ерлінг пробив над поперечиною після доволі тривалої паузи. То голкіпер щось показував, то Горецка в останній момент підійшов до м'яча, побачивши на газоні сторонній предмет. Ось ці затягування мюнхенців спрацювали на психологію суперника.

Відзначимо, що у поточному сезоні Голанд наколотив 48 голів у 41 зіграному поєдинку за "містян". Також у доробку Ерлінга 6 результативних передач.