Эриксену успешно установили кардиостимулятор: когда датчанина выпишут из больницы

Лидеру сборной Дании Кристиану Эриксену провели успешную операцию по установке кардиостимулятора. У хавбека во время матча Евро-2020 против Финляндии полностью остановилось сердце.

Хирургическое вмешательство футболисту провели в четверг, 17 июня, а уже в пятницу, 18 июня, его могут выписать из больницы.

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Кардиостимулятор поставит крест на карьере

Итальянские СМИ отмечают, что имплантированный кардиовертер-дефибриллятор убережет Кристиана Эриксена от повторной остановки сердца.

Однако может поставить крест на карьере хавбека в Италии – там запрещено людям с вживленным кардиостимулятором заниматься профессиональным спортом.

К слову, в ближайшее время этот вопрос вряд ли будет беспокоить датского футболиста. Ведь для реабилитации ему необходимо минимум несколько месяцев.

На матче Евро-2020 у Эриксена остановилось сердце

Первый поединок сборной Дании на Евро-2020 запомнился не голами или яркой игрой, а страшным эпизодом, который произошел с Кристианом Эриксеном.

Под занавес первого тайма хавбек без каких-либо столкновений упал без сознания на газон. Позже выяснилось, что у него полностью остановилось сердце.

На помощь футболисту прибежали медики – они провели реанимацию прямо на траве и смогли привести его в чувство. Он покинул поле на носилках.

Сейчас у Кристиана Эриксена действует контракт с одним из итальянских грандов – миланским Интером. По данным Transfermarkt, договор действует до 24 июня 2024 года.

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