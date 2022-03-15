Эриксен впервые получил вызов в сборную Дании после остановки сердца на Евро-2020
Источник:твиттер сборной Дании
Сборная Дании обнародовала список футболистов, принявших участие в товарищеских матчах. В списке есть одна неожиданность – появление Кристиана Эриксена, уже вернувшегося на футбольное поле.
Большое возвращение
30-летний атакующий полузащитник снова сможет надеть футболку сборной Дании. Кристиан Эриксен понемногу набирает хорошие кондиции после операции на сердце и установкой кардиостимулятора.
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Каспер Хьюлманд включил в список, составивший 23 футболистов, Кристиана Эриксена. Последний раз футболист играл за национальную команду еще на Евро-2020, которое стало ужасным периодом в жизни игрока. Уже в первом матче у Криксена остановилось сердце прямо на футбольном поле.
Впереди у сборной Дании два товарищеских спарринга – против Нидерландов (26 марта) и Сербии (29 марта).
- Напомним, что Эриксен по возвращении на футбольное поле сменил клуб. Кристиан не смог продолжить карьеру в итальянском Интере из-за правил Серии А, где запрещено играть с установленным в теле кардиостимулятором. Поэтому футболист играет за английский Брентфорд.
- Контракт полузащитника с новым клубом рассчитан до конца сезона.