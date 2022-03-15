Велике повернення

30-річний атакувальний півзахисник знову зможе одягнути футболку збірної Данії. Крістіан Еріксен потрохи набирає хороших кондицій після операції на серці та встановленням кардіостимулятора.

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Каспер Г'юлманд включив до списку, який склав 23 футболістів, Крістіана Еріксена. Востаннє футболіст грав за національну команду ще на Євро-2020, яке стало жахливим періодом у житті гравця. Вже у першому матчі в Крістіана зупинилось серце прямо на футбольному полі.

Попереду у збірної Данії два товариські спаринги – проти Нідерландів (26 березня) та Сербії (29 березня).