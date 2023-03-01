У стан столичного колектива приєднався венесуельський нападник Ерік Рамірез. Гравець зі скандалом покинув клуб, в якому він в оренді.

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Ерік Рамірез офіційно повернувся в Динамо після оренди в братиславському Словані. Словацький колектив "запозичив" венесуельського форварда влітку 2022-го року. За свій тимчасовий клуб Ерік Рамірез провів 31 поєдинок, в яких йому вдалось забити сім голів да віддати два асиста. На момент відходу Раміреза зі Слована команда посідала другу сходинку у внутрішньому чемпіонаті. Також братиславський колектив з динамівцем зайняв першу сходинку в груповому етапі ЛК, а в 1/8 турніру зустрінеться з швейцарським Базелем.

Рамірез покинув Слован зі скандалом. Венесуельський нападник перестав з'являтись на полі ще у листопаді. Все через конфлікт футболіста з головним тренером команди Володимиром Вайсом.

Венесуельський нападник отримав у Динамо свій новий ігровий номер. Ерік Рамірез виступатиме за киян під 15-им номером, який звільнився після відходу Віктора Циганкова у стан іспанської Жирони. Повернення Раміреза до Динамо дарує Мірчі Луческу поле вибору, оскільки до його приходу в команді був тільки один номінальний форвард (Владислав Супряга) та декілька гравців, які вимушено могли закрити цю позицію (такі як Владсилав Вната та Денис Гармаш).