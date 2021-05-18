Эрик Кантона победил в голосовании общественности и комиссии АПЛ за включение в Зал славы. Он один из шести игроков, которых выбрали из 23 претендентов. При этом учитывается только период выступлений игроков в АПЛ.

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До этого были известны имена еще двух футболистов, которые попали в Зал славы АПЛ – Алан Ширер и Тьерри Анри.

Каждый, кто будет включен в Зал славы АПЛ, получит официальный медальон с соответствующей гравировкой.

Что известно об Эрике Кантоне