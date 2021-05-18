Эрик Кантона победил в голосовании общественности и комиссии АПЛ за включение в Зал славы. Он один из шести игроков, которых выбрали из 23 претендентов. При этом учитывается только период выступлений игроков в АПЛ.
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До этого были известны имена еще двух футболистов, которые попали в Зал славы АПЛ – Алан Ширер и Тьерри Анри.
Каждый, кто будет включен в Зал славы АПЛ, получит официальный медальон с соответствующей гравировкой.
Что известно об Эрике Кантоне
- Французский футболист. Играл на позиции нападающего.
- Родился во Франции 24 мая 1966 года.
- Во Франции выступал за команды Осер, Мартиг, Марсель, Бордо, Монпелье и Ним. С Марселем он стал чемпионом Франции и выиграл Кубок страны. Также выигрывал Кубок Франции в составе Монпелье.
- В январе 1992 года перешел в английский Лидс. С этой командой он стал чемпионом Англии в первый год. Это был последний чемпионат Англии до превращения в АПЛ.
- В ноябре 1992 года неожиданно перешел в Манчестер Юнайтед. И за пять лет в команде получил четыре титула чемпиона АПЛ. А также дважды побеждала в Кубке Англии, и трижды – в Суперкубке.
- От фанатов получил прозвище "Король Эрик"
- В АПЛ Кантона сыграл 156 матчей, в которых забил 70 голов и отдал 56 результативных передач.
- Единственный год, когда МЮ не стал чемпионом, пока Кантона был в составе команды – сезон 1994/1995. Тогда Кантона отбывал дисквалификацию за удар в стиле кунг-фу болельщика во время матча. После удаления в матче против Куинз Парк Рейнджерс Кантона шел несмотря на фанатов. Услышав оскорбление одного из них, разыгрался и в прыжке ногой влетел в него, после чего нанес еще несколько ударов руками. Произошло это 25 января 1995 года. А дисквалифицировали его до октября.
- Всего за свою карьеру Кантона неоднократно отбывал дисквалификации за драки. При этом бился он даже с партнерами по команде.
- Поэтому он не попадал в заявку сборной Франции. Хотя в целом за "ле блю" провел 45 матчей, забив 20 голов.
- Кантона объявил об окончании карьеры в конце сезона 1996/1997, когда ему было всего 30 лет.