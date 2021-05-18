Ерік Кантона переміг у голосуванні громадськості та комісії АПЛ за включення в Зал слави. Він один із шести гравців, яких обрали з 23 претендентів. При цьому враховується тільки період виступів гравців в АПЛ.
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До цього були відомі імена ше двох футболістів, які потрапили до Зали слави АПЛ – Алан Ширер та Тьєррі Анрі.
Кожен, хто буде включений в Зал слави АПЛ, отримає офіційний медальйон з відповідним гравіруванням.
Що відомо про Еріка Кантону
- Французький футболіст. Грав на позиції нападника.
- Народився у Франції 24 травня 1966 року.
- У Франції виступав за команди Осер, Мартіг, Марсель, Бордо, Монпельє на Нім. З Марселем він став чемпіоном Франції та виграв Кубок країни. Також вигравав Кубок Франції у складі Монпельє.
- В січні 1992 року перейшов в англійський Лідс. З цією командою він став чемпіоном Англії в перший рік. Це був останній чемпіонат Англії до перетворення в АПЛ.
- У листопаді 1992 року неочікувано перейшов в Манчестер Юнайтед. І за п'ять років в команді здобув чотири титули чемпіона АПЛ. А також двічі перемагала в Кубку Англії, і тричі – в Суперкубку.
- Від фанатів отримав прізвисько "Король Ерік"
- В АПЛ Кантона зіграв 156 матчів, в яких забив 70 голів та віддав 56 результативних передач.
- Єдиний рік, коли МЮ не став чемпіоном, поки Кантона був у складі команди – сезон 1994/1995. Тоді Кантона відбував дискваліфікацію за удар в стилі кунг-фу вболівальника під час матчу. Після вилучення у матчі проти Квінс Парк Рейнджерс Кантона йшов попри фанатів. І почувши образу одного з них, розігрався і в стрибку ногою влетів у нього, після чого завдав ще декілька ударів руками. Сталося це 25 січня 1995 року. А дискваліфікували його до жовтня.
- Загалом за свою кар'єру Кантона неодноразово відбував дискваліфікації за бійки. При цьому бився він навіть з партнерами по команді.
- Через це він не потрапляв до заявки збірної Франції. Хоча загалом за "ле блю" провів 45 матчів, забивши 20 голів.
- Кантона оголосив про закінчення кар'єри наприкінці сезону 1996/1997, коли йому були лише 30 років.