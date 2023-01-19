ПСЖ согласился провести товарищеский матч, где его соперниками стала сборная игроков двух клубов – Аль-Хиляль и Аль-Наср. Новичком последнего клуба и стал Криштиану Роналду.

Достойно внимания Нововведение в футболе: судей обязали объявлять решение VAR зрителям

Матч выдался как богатым событиями, так и голами. Зрители на трибунах увидели 9 голов.

Первыми отличились номинальные гости. И гол забил Месси с паса Неймара уже на третьей минуте. Криштиану Роналду еще в первом тайме оформил дубль. Первый гол он забил с пенальти. А второй – после ошибки соперников.

Между двумя голами Роналду ПСЖ успел остаться в меньшинстве из-за удаления Берната, Маркиньос забить гол (ассистировал Мбаппе), а Неймар не забить пенальти.

Во втором тайме за семь минут было забито три гола. Сначала ПСЖ снова в этом матче вышел вперед (гол Рамоса после паса Мбаппе). Чжанг Хьюн Су сравнял счет. А после этого Мбаппе сам отличился.

После 62-й минуты ПСЖ заменил сразу восемь игроков, выпустив резервный состав. И Экитике забил гол. Но уже в компенсированное арбитром время Талиска сократило отставание в счете. В итоге ПСЖ победил со счётом 5:4.

Видеообзор матча