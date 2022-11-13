В конце поединка Сморгонь укрепила свое преимущество в счете до 2:0 благодаря голу Владислава Шубовича. Центральный защитник решил эмоционально отпраздновать взятие ворот соперника.

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Признание по-белорусски

Празднование затянулось. А все потому, что Владислав хотел прямо во время матча сделать предложение руки и сердца своих любимых. Однако все пошло кувырком. На нее налетел стюард, когда девушка подошла к границам футбольного поля. Стюард оттолкнул любимую футболиста, после чего уже на него налетели игроки Сморгони.

Похоже, стюард не понял, почему эта девушка во время поединка выходит на поле. Судья тоже вступился за любимую футболиста, а стюарду сильно досталось не только Шубовичу, но и его партнерам по команде.

Видео курьезного признания на футбольном поле

После чего Шубовичу удалось признаться любимой, которая ответила согласием. Вот так в Беларуси эпически признаются в любви.