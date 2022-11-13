Наприкінці поєдинку Сморгонь зміцнила свою перевагу у рахунку до 2:0 завдяки голу Владислава Шубовіча. Центральний захисник вирішив емоційно відсвяткувати взяття воріт суперника.

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Освідчення по-білоруськи

Святкування затягнулось. А все через те, що Владислав хотів прямо під час матчу зробити пропозицію руки та серця своїх коханій. Однак усе пішло шкереберть. На неї налетів стюард, коли дівчина підійшла до меж футбольного поля. Стюард відштовхнув кохану футболіста, після чого вже на нього налетіли гравці Сморгоні.

Схоже, що стюард не зрозумів, чому ця дівчина під час поєдинку виходить на поле. Суддя теж заступився за кохану футболіста, а стюарду сильно дісталось не лише від Шубовіча, а і його партнерів по команді.

Відео курйозного освідчення на футбольному полі

Після чого Шубовічу таки вдалось освідчитись коханій, яка відповіла згодою. Ось так у Білорусі епічно освідчуються у коханні.