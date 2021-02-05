Матч чемпіонату Саудівської Аравії між Аль-Іттіхад та Аль-Фатех запам'ятався курйозними моментами за участю українця. Колишній голкіпер Динамо Максим Коваль пропустив голи після дитячих помилок.

Джерело: 24 канал

Курйозний гол був забитий у рамках 17 туру. Аль-Іттіхад вдома розгромно переміг Аль-Фатех 4:1. Ворота гостей захищав український голкіпер Максим Коваль. Ексдинамівець не може записати собі у актив провальну гру.

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Дитячі помилки українця

За рахунку 1:0 Коваль незграбно зіграв на лінії воріт. Фахад аль-Муваллад перебуваючи на фланзі вирішив перевірити фортуну та не прогадав. М'яч залетів за комірець голкіперу з України. Коваль лише поглядом провів м'яч у власні ворота.

Так рахунок зустрічі став 2:0 на користь господарів. Такий кумедний гол буде снитись у страшних снах українському легіонеру. Четвертий гол у зустрічі теж виявився не менш кумедним. Захист гостей зіграв вкрай невдало, залишивши суперникам сам на сам з воротарем. Але Коваль зіграв доволі незрозуміло, просто відійшовши з воріт.

Що відомо про Коваль в Аль-Фатеху? Влітку 2019 року український голкіпер перебрався з Динамо у Саудівську Аравію. За команду провів 16 матчів, у яких 26 разів виймав м'яч з власних володінь. Ще тричі Максим залишав свої ворота "сухими".

Контракт українця з Аль-Фатехом розрахований до кінця липня 2022 року. Зараз клуб Коваля перебуває поблизу підвалин таблиці – 12 місце. У їх активі лише 18 пунктів. Лідирує Аль-Шабаб Ер-Ріяд.

Відео кумедної гри на виході від українського голкіпера

Відео другого голу у зустрічі