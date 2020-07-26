Епічний фейл: команда Ракіцького розбила виграний кубок Росії – відео
У фіналі Кубка Росії 2019/20 пітерський "Зеніт" переграв "Хімки" з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Артем Дзюба з пенальті на 83-й хвилині.
Футболісти "Зеніту" розбили Кубок Росії
Після вручення трофея гравці Зеніта за традицією почали відзначати перемогу прямо на полі. Однак в один з моментів капітан команди Браніслав Іванович не втримав кубок в руках і упустив його, пише 24 канал.
Дивіться також: Мірча Луческу очолив рейтинг найстаріших чинних тренерів
Падіння не залишилось безслідним: оскільки кубок виконаний з кришталя, кришка від нього розбилась на друзки. Втім, це не завадило "Зеніту" продовжити святкування.
Український захисник "Зенітуі Ярослав Ракіцький провів весь поєдинок і отримав жовту картку за підніжку на 64-й хвилині.
- За рахунок перемоги пітерців путівку в кваліфікацію Ліги Європи з 6-го місця РПЛ отримало московське "Динамо", за яке виступає український захисник Іван Ордець.