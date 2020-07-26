У фіналі Кубка Росії 2019/20 пітерський "Зеніт" переграв "Хімки" з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Артем Дзюба з пенальті на 83-й хвилині.

Футболісти "Зеніту" розбили Кубок Росії

Після вручення трофея гравці Зеніта за традицією почали відзначати перемогу прямо на полі. Однак в один з моментів капітан команди Браніслав Іванович не втримав кубок в руках і упустив його, пише 24 канал.

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Падіння не залишилось безслідним: оскільки кубок виконаний з кришталя, кришка від нього розбилась на друзки. Втім, це не завадило "Зеніту" продовжити святкування.

«Зенит» так радовался победе в Кубке, что разбил трофей



Теперь у чаши не хватает крышки https://t.co/o6R5LmUk18 pic.twitter.com/je35mVlNpa — Матч ТВ (@MatchTV) July 25, 2020

Український захисник "Зенітуі Ярослав Ракіцький провів весь поєдинок і отримав жовту картку за підніжку на 64-й хвилині.