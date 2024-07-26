Битва за вакантное место в УПЛ: онлайн-трансляция матча Эпицентр – Минай

В пятницу, 26 июля, проходит полуфинальная стадия "Турнира четырех" за возможность сыграть в УПЛ-2024/2025. Одну из путевок в финал между собой разыграют Эпицентр и Минай.

Игра состоится в Ровно на стадионе "Авангард". Стартовый свисток прозвучит в 18:00, пишет 24 Канал.

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Неожиданный шанс оказаться в УПЛ

После снятия с УПЛ Днепра-1 было два варианта, кто должен занять вакантное место в элите украинского футбола. Клубы большинством голосов выбрали прямое возвращение Миная.

Однако на заседании исполкома УАФ было принято решение провести минитурнир между двумя слабейшими командами УПЛ-2023/2024 и двумя клубами Первой Лиги, которые по итогам предыдущей кампании заняли третье и четвертое места.

Это будет первая очная встреча между соперниками. Незначительным фаворитом считается закарпатский клуб, однако во время межсезонья он не одержал ни одной победы в спаррингах, поэтому сложно спрогнозировать ход предстоящего матча.

Смотрите видеотрансляцию матча Эпицентр – Минай

Отметим, что в финале "Турнира четырех" победитель этого матча сыграет против триумфатора пары Левый берег – Металлист 1925. Решающая игра состоится 30 июля.