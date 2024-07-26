Гра відбудеться в Рівному на стадіоні "Авангард". Стартовий свисток пролунає о 18:00, пише 24 Канал.

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Несподіваний шанс опинитися в УПЛ

Після зняття з УПЛ Дніпра-1 було два варіанти, хто має зайняти вакантне місце в еліті українського футболу. Клуби більшістю голосів обрали пряме повернення Миная.

Проте на засіданні виконкому УАФ було прийнято рішення провести мінітурнір між двома найслабшими командами УПЛ-2023/2024 та двома клубами Першої Ліги, які за підсумками попередньої кампанії посіли третє та четверте місця.

Це буде перша очна зустріч між суперниками. Незначним фаворитом вважається закарпатський клуб, проте під час міжсезоння він не здобув жодної перемоги у спарингах, тож складно спрогнозувати перебіг майбутнього матчу.

Дивіться відеотрансляцію матчу Епіцентр – Минай

Зазначимо, що у фіналі "Турніру чотирьох" переможець цього матчу зіграє проти тріумфатора пари Лівий берег – Металіст 1925. Вирішальна гра відбудеться 30 липня.