Сейчас правоохранительные органы не называют фамилию задержанного. По информации журналистов "Телевидения Торонто" подозреваемым оказался житель Днепра Вячеслав Федорович Зинченко.

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Подозреваемый в убийстве Фарион увлекался футболом

18-летний парень учился в гимназии № 62 в городе Днепр. Также известно, что он занимался футболом.

Согласно данным базы УАФ, Вячеслав играл за команды Интер Днепр и МДЮСШ Днепр. На счету центрального защитника 37 матчей в турнире ДЮФЛ в период с 2019 по 2024 год. Дважды он отметился забитыми голами. Последний раз он выходил на поле 25 октября 2023 года в поединке против ДЮСШ-2 Днепр.

Страница Вячеслава Зинченко на сайте УАФ / Скриншот

Журналист Дмитрий Москаленко на своей странице в фейсбуке сообщил, что Зинченко проходил просмотр в юношеских командах УПЛ – ЛНЗ U-19 и Александрии U-19. Однако в итоге он не подошел.

Известно, что подозреваемый в телеграмме был подписан на ультраправые паблики, в том числе российские. Он там оставлял антисемитские и расистские комментарии.

Напомним, что 19 июля во Львове произошло покушение на Ирину Фарион. От полученных ран языковед умерла в больнице. 20 июля преступление было переквалифицировано на умышленное убийство.