Минай стал вторым финалистом "Турнира четырех": команда одержала победу в серии пенальти
В пятницу, 26 июля, запланированы матчи "Турнира четырех" за право выступить в УПЛ в новом сезоне в качестве замены Днепра-1. Во втором матче Эпицентр противостоял Минаю.
Эпицентр – Минай 3:3 (пенальти 3:5)
Голы: Миронюк, 12, Бендера, 66, Кравчук, 77 – Вакула, 19, Прихна, 57, Ременяк, 87.
Руководство УПЛ приняло решение о проведении "Турнира четырех", который поможет определить клуб, что заменит Днепр-1 в чемпионате Украины. Во втором матче боролись Эпицентр и Минай, пишет 24 канал.
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Мирная ничья в начале
С первых минут команды активно начали давить друг на друга.
Уже на 12-й минуте Эпицентр открыл счет в матче. Мороз на ходу отдал передачу Миронюку и тот нанес точный удар по воротам Миная со штрафного.
Впоследствии команда из Закарпатья смогла сравнять счет. На 19-й минуте Вакула пробил в ближний угол ворот.
До конца первого тайма счет оставался равным.
Ожесточенный второй тайм
На 57-й минуте Минай вышел вперед. Прихна забил гол после неудачной передачи голкипера Эпицентра.
Однако впоследствии Эпицентр сделал счет 2:2. На 66-й минуте Кристин навесил на линию вратарской и Бендера забил гол в ворота соперника.
На 77-й минуте Эпицентр снова повел в счете. Миронюк отдал передачу в штрафную площадку Миная и Кравчук головой отправил мяч в ворота. Однако и этот мяч не стал решающим в матче.
На 85-й минуте Миронюк прямой ногой грубо сыграл против Кораблина, за что арбитр показал красную карточку. Уже на 87-й минуте после навеса со штрафного Ременяк головой забил гол. После этого эпизод долго проверяли с помощью VAR и в итоге гол все же засчитали.
До конца тайма решающего гола так и не забили.
Серия послематчевых пенальти
Второй удар Эпицентр не реализовал. Равлик пробил в стойку.
Минай победил по серии послематчевых пенальти со счетом 3:5.
Отметим, что 30 июля Минай встретится с Левым берегом в финале "Турнира четырех".