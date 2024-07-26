Епіцентр – Минай 3:3 (пенальті 3:5)

Голи: Миронюк, 12, Бендера, 66, Кравчук, 77 – Вакула, 19, Пріхна, 57, Ременяк, 87.

Керівництво УПЛ ухвалило рішення про проведення "Турніру чотирьох", який допоможе визначити клуб, що замінить Дніпро-1 в чемпіонаті України. У другому матчі боролися Епіцентр і Минай, пише 24 канал.

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Мирна нічия на початку

З перших хвилин команди активно почали тиснути один на одного.

Вже на 12-й хвилині Епіцентр відкрив рахунок у матчі. Мороз на ходу віддав передачу Миронюку і той завдав влучного удару по воротах Миная зі штрафного.

Згодом команда з Закарпаття змогла зрівняти рахунок. На 19-й хвилині Вакула пробив у ближній кут воріт.

До кінця першого тайму рахунок залишався рівним.

Запеклий другий тайм

На 57-й хвилині Минай вийшов уперед. Пріхна забив гол після невдалої передачі голкіпера Епіцентра.

Однак згодом Епіцентр зробив рахунок 2:2. На 66-й хвилині Кристін навісив на лінію воротарського і Бендера забив гол у ворота суперника.

На 77-й хвилині Епіцентр знову повів у рахунку. Миронюк віддав передачу у штрафний майданчик Миная і Кравчук головою відправив м'яч у ворота. Однак і цей м'яч не став вирішальним у матчі.

На 85-й хвилині Миронюк прямою ногою грубо зіграв проти Корабліна, за що арбітр показав червону картку. Вже на 87-й хвилині після навісу зі штрафного Ременяк головою забив гол. Після цього епізод довго перевіряли за допомогою VAR і у підсумку гол все ж зарахували.

До кінця тайму вирішального голу так і не забили.

Серія післяматчевих пенальті

Другий удар Епіцентр не реалізував. Равлик пробив у стійку.

Минай переміг по серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:5.

Відзначимо, що 30 липня Минай зустрінеться з Лівим берегом у фіналі "Турніру чотирьох".