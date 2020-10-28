Одіозний український боксер Іван Редкач не проходить повз відео Ломаченка та Усика та критикує земляків з усієї сили. Цього разу дісталось не лише Олександру, а й ого тренеру Сергію Лапіну.

Редкач відомий своїм тролінгом у сторону Ломаченка. Але після того, як Василь провів свій бій Іване перемкнувся на Олександра Усика. Цього разу 34-річний боксер жорстко розкритикував фізичну форму земляка та назвав його тренера наркоманом, повідомляє BoxingTime.ua.

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Образа від Редкача

Редкач прокоментував публікацію Instagram-акаунту BoxingTime.ua, який виклав відео з Усика на якому Олександр танцює. Іван не обійшов стороною та залишив свій коментар під роликом.

Терміново, де наркоман Лапін (тренер Усика)? Що з формою Сашка? Де його банки, прес? Олександр був з Гассієвим зовсім іншим – машиною,

– написав Редкач.

Раніше одіозний боксер звинуватив наставника Усика у наявності російського паспорта. Як доказ Редкач заявив, що Сергій Лапін взяв участь у чемпіонаті Росії. Тренер Усика відкидає усі звинувачення.