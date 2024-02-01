37-летняя экс-звезда смешанных единоборств Фрэнсис Нганну в конце октября прошлого года провел первый и пока единственный профессиональный боксерский поединок. Бывший чемпион UFC уступил обладателю титула WBC Тайсону Фьюри раздельным решением судей.

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Энтони Ярд считает Нганну победителем боя с Фьюри

Значительное количество экспертов и болельщиков называют судейское решение ограблением. Похожее мнение высказал соотечественник "Цыганского короля", британский боксер Энтони Ярд.

"Нганну победил Фьюри. Это просто мое мнение. Этот парень пропустил чистый удар локтем и вряд ли моргнул. Он продолжил драться и несколько раз шокировал Тайсона, поэтому Нганну опасен.

Я знаю, что он пришел из UFC, но Нганну удивил меня своим боксерским IQ", – сказал Энтони Ярд.

Напомним, 28 октября 2023 года Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну раздельным решением судей, побывав во время боя в нокдауне.

Важно. 17 февраля в Саудовской Аравии Тайсон Фьюри проведет бой за абсолютное чемпионство в хевивейте против украинца Александра Усика. Фрэнсис Нганну в следующем поединке 8 марта померится силами с Энтони Джошуа.