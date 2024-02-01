37-річна ексзірка змішаних єдиноборств Френсіс Нганну наприкінці жовтня минулого року провів перший і поки єдиний професіональний боксерський поєдинок. Колишній чемпіон UFC поступився володарю титулу WBC Тайсону Ф'юрі роздільним рішенням суддів.

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Ентоні Ярд вважає Нганну переможцем бою з Ф’юрі

Значна кількість експертів та вболівальників називають суддівське рішення пограбуванням. Схожу думку висловив співвітчизник "Циганського короля", британський боксер Ентоні Ярд.

"Нганну переміг Ф’юрі. Це просто моя думка. Цей хлопець пропустив чистий удар ліктем і навряд чи моргнув. Він продовжив битися і кілька разів шокував Тайсона, тому Нганну небезпечний.

Я знаю, що він прийшов із UFC, але Нганну здивував мене своїм боксерським IQ", – сказав Ентоні Ярд.

Нагадаємо, 28 жовтня 2023 року Фʼюрі переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні.

Важливо. 17 лютого в Саудівській Аравії Тайсон Ф'юрі проведе бій за абсолютне чемпіонство в хевівейті проти українця Олександра Усика. Френсіс Нганну в наступному поєдинку 8 березня поміряється силами з Ентоні Джошуа.