Один з найкращих боксерів сучасності британець Ентоні Джошуа 15 жовтня святкує 31-й день народження. Спорт 24 пригадує найкращі нокаути Олімпійського чемпіона 2012 року та володаря титулів WBA, WBO, IBF у суперважкій вазі.

На професійному ринзі Ентоні Джошуа провів 24 поєдинки. В активі британця 23 перемоги, 21 з яких – нокаутом. Про це повідомляє 24 канал.

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Тільки одного разу Ентоні програв. Кривдником Джошуа у 2019 році став мексиканець Енді Руїс. Згодом Джошуа помстився Руїсу, вигравши реванш.

На своєму шляху до визнання Джошуа пройшов чимало відомих боксерів. Зокрема, Ентоні нокаутував земляка Ділліана Уайта, росіянина Олександра Повєткіна та новозеландця Джозефа Паркера.

Найголовнішою перемогою в послужному списку Джошуа є українець Володимир Кличко. У 2017 році Джошуа технічним нокаутом переміг легендарного українця.

Платформа DAZN USA запропонувала свій список найкращих нокаутів у виконанні Джошуа. На першому місці нокаут Кличка.

Відео найкращих нокаутів Джошуа

Повернення Джошуа у ринг повинне відбутися 12-го грудня. Британець має провести захист титулів проти Кубрата Пулєва. Також на 2021 рік у Джошуа заплановані два поєдинки з Тайсоном Ф'юрі. Ще одним суперником Джошуа має стати українець Олександр Усик.