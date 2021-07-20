Джошуа решил напугать Усика брутальной формой тела: фото

Александр Усик и Энтони Джошуа продолжают подготовку к бою. Украинец запустил челлендж, побрив голову. Джошуа ответил грубой формой.

Безумная форма Джошуа

Британский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Джошуа опубликовал в инстаграме фото своего тела. Энтони пребывает в прекрасных кондициях.

Достойное внимания Усик кардинально изменил прическу перед боем с Джошуа: фото

"Счастлив работать", – подписал фото Джошуа.