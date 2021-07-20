Шалена форма Джошуа
Британський чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Джошуа опублікував в інстаграмі фото свого тіла. Ентоні перебуває у прекрасних кондиціях.
Варте уваги Усик кардинально змінив зачіску перед боєм з Джошуа: фото
"Щасливий працювати", – підписав фото Джошуа.
- Варто зауважити, що бій Усик – Джошуа перенесли на 25 вересня на прохання британця. Ентоні заявив, що не встигне підготуватися до поєдинку з Усиком.
- Причина в тому, що британець мав зустрітися з Тайсоном Ф'юрі й присвятив декілька місяців підготовці до поєдинку з Тайсоном. Але зустріч з Ф'юрі зірвалася і суперником Джошуа став Усик.
- Усик та Джошуа мають зустрітися у Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем. Стадіон дозволено заповнити на 100%.