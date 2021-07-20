Шалена форма Джошуа

Британський чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Джошуа опублікував в інстаграмі фото свого тіла. Ентоні перебуває у прекрасних кондиціях.

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"Щасливий працювати", – підписав фото Джошуа.