В субботу, 21 сентября, на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится бой между обладателем титула IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и экс-чемпионом мира Энтони Джошуа. Результат поединка будет иметь определяющее значение для обоих боксеров.

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Дюбуа: Я планирую нокаутировать Джошуа

Накануне поединка "Динамит" сделал дерзкое заявление. Он пообещал досрочно победить Эй-Джея, уничтожив его карьеру.

"Я был на дне, а теперь возвращаюсь. В этом есть более глубокое значение, чем просто я и Джошуа на ринге. Все на кону. Кто имеет более сильную волю, кто действительно победил своих демонов и кто действительно готов двигаться вперед. Я верю, что это я, и я готов выйти и показать это

Я планирую нокаутировать его. Такова программа. Это менталитет, это намерение вступать в этот бой. Я собираюсь сосредоточить всю свою жизнь на том, чтобы уничтожить его и просто быть хорошим разрушителем, хорошим завоевателем", – заявил Дюбуа.

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Джошуа и Дюбуа накануне битвы