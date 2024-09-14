В субботу, 21 сентября, на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится бой между обладателем титула IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и экс-чемпионом мира Энтони Джошуа. Результат поединка будет иметь определяющее значение для обоих боксеров.
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Дюбуа: Я планирую нокаутировать Джошуа
Накануне поединка "Динамит" сделал дерзкое заявление. Он пообещал досрочно победить Эй-Джея, уничтожив его карьеру.
"Я был на дне, а теперь возвращаюсь. В этом есть более глубокое значение, чем просто я и Джошуа на ринге. Все на кону. Кто имеет более сильную волю, кто действительно победил своих демонов и кто действительно готов двигаться вперед. Я верю, что это я, и я готов выйти и показать это
Я планирую нокаутировать его. Такова программа. Это менталитет, это намерение вступать в этот бой. Я собираюсь сосредоточить всю свою жизнь на том, чтобы уничтожить его и просто быть хорошим разрушителем, хорошим завоевателем", – заявил Дюбуа.
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Джошуа и Дюбуа накануне битвы
- Напомним, что Даниэль Дюбуа стал полноценным чемпионом IBF в супертяжелом весе после отказа от титула Александра Усика. Украинский боксер уже подписал контракт на реванш с Тайсоном Фьюри, а потому не мог защитить чемпионский пояс.
- После поражения от Усика "Динамит" провел два поединка. Сначала британец победил американца Джаррела Миллера, а затем нокаутировал хорвата Филипа Хрговича.
- А вот Джошуа после поражений от Усика победил уже четырех соперников: Джермейна Франклина, Роберта Гелениуса, Отто Валлина и Фрэнсиса Нганну. 34-летний британец мечтает вернуться на трон хевивейта, встретившись с победителем битвы Усик – Фьюри.