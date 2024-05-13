Экс-соперник Усика посетит его бой с Фьюри: демонстративное фото
Источник:Майкл Бенсон
Энтони Джошуа прибыл в Саудовскую Аравию. Он посетит бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.
Уже в субботу, 18 мая, в столице Саудовской Аравии на ринге встретятся непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри. Боксеры будут соревноваться за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.
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Энтони Джошуа прилетел в Эр-Рияд
Легендарный боксер не упустил возможности стать свидетелем поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии.
Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира супертяжелой весовой категории в эпоху четырех поясов.
Энтони Джошуа прибыл в Саудовскую Аравию / Фото из соцсети X Майкла Бенсона
Напомним, что официальным транслятором боя Усик – Фьюри стал медиасервис MEGOGO. Он покажет большую студию и весь файткард вечера бокса в Саудовской Аравии.